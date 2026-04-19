Los coches clásicos rugen como nunca en Astorga: las mejores fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga celebró este domingo la XXIII Concentración de Coches y Motos Clásicas, una cita que volvió a reunir a numerosos aficionados al motor histórico. En esta edición se registraron un total de 70 inscripciones. Organizada por Motor Astorga Classic con la colaboración del Ayuntamiento, la jornada transcurrió en un ambiente festivo y participativo, con vehículos clásicos que despertaron el interés tanto de asistentes como de curiosos. Los participantes realizaron una ruta por la ciudad que incluyó una parada en la calle Mérida Pérez, donde el público pudo contemplar de cerca los vehículos. La jornada continuó con una comida de convivencia entre los participantes.