Jornadas del patrimonio del subsuelo en Villablino

Villablino acogerá del 14 al 16 de mayo las segundas jornadas divulgativas «Valles Cantábricos: historias bajo tierra», organizadas por la Reserva de la Biosfera Valle de Laciana y el Aula Uned de Ponferrada. El encuentro se celebrará en la Casa Sierra Pambley y tiene como objetivo poner en valor el patrimonio que se esconde bajo el subsuelo lacianiego.

Durante las jornadas se abordarán cuestiones como la geología del valle, la historia minera y su legado industrial, los yacimientos arqueológicos y la biodiversidad del suelo, incluyendo el papel de los hongos y otros organismos. El programa combinará charlas, mesas redondas y salidas de campo, con la participación de especialistas de distintos ámbitos.

Entre las actividades previstas se incluyen visitas a enclaves geológicos, a una excavación arqueológica de un poblado castreño y a un pozo minero en proceso de rehabilitación. La iniciativa busca divulgar el conocimiento y dinamizar la comarca atrayendo visitantes interesados en este tipo de propuestas.

La actividad está dirigida al público general, y será gratuita con inscripción previa.