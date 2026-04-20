Boñar renovará el tejado del consistorio para mejorar la eficiencia energética

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Boñar ha aprobado el proyecto «Rehabilitación del tejado del Ayuntamiento de Boñar», con una inversión de 150.000 euros. Esta obra está incluida dentro del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios para 2025 de la Diputación de León. La cubierta supondrá un coste de 84.075,46 euros, y la instalación de placas fotovoltaicas cuenta con una inversión de 15.437 euros. El plazo de ejecución es de tres meses.

La actuación consiste más en la recuperación que en la rehabilitación de la fachada del edificio municipal, un inmueble protegido y con cierto interés patrimonial. La filosofía de la intervención es recuperar la cubierta, restaurando completamente la cornisa y manteniendo la teja vieja existente.

Además, se contemplan dos actuaciones de mejora energética. Por un lado, el aislamiento de la cubierta con 20 cm de lana mineral y, por otro, la instalación de un sistema de generación fotovoltaica.

Entre las actuaciones que se van a ejecutar se encuentran la colocación de teja vieja sobre placa de fibrocemento, la renovación de los canalones, el aislamiento de la bajocubierta y la restauración de la cornisa. Asimismo, se proyecta la instalación de 28 captadores de energía solar fotovoltaica orientados al vertido de excedentes a la red.

El alcalde de Boñar, Pepe Villa, puntualizó que el edificio del consistorio se abastece mediante radiadores eléctricos para el sistema de calefacción. «Se colocarán placas solares en la vertiente sur del tejado para abaratar el consumo eléctrico del edificio y lograr una temperatura óptima en su interior», señaló.

Tanto el Partido Popular como IU se mostraron a favor de esta inversión por el ahorro que supondrá para las arcas municipales y por tratarse de una obra necesaria. Además, se presentó una inversión de 10.000 euros para ejecutar el inventario de bienes muebles del Ayuntamiento de Boñar, actuación subvencionada por la Diputación de León.

El PP, por medio de su portavoz, Lorenzo Población, preguntó sobre la obra del Hogar del Pensionista. El alcalde señaló que se había dado por finalizada y pagada, aunque «aún quedan unos pequeños remates finales». Respecto a la obra que se está ejecutando sobre el reguero del Arbajal, se informó de que se retomará en cuanto sea posible.

La portavoz de IU, Mariana Fernández, instó a que en los nuevos presupuestos se incluya el arreglo de la parte alta del patio del colegio público de Boñar. Villa señaló que, en el colegio, la primera actuación que hay que acometer es el depósito.