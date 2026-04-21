Sahagún inaugura la sala Millán Bravo en La Peregrina

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

El próximo 24 de abril, el Sahagún vivirá un acto de especial relevancia cultural y patrimonial en el Santuario de la Virgen Peregrina, con la inauguración oficial de la denominada Sala 128, un nuevo espacio dedicado a la investigación y divulgación del Camino de Santiago.

Este reconocimiento se enmarca en un homenaje al hijo adoptivo de la Villa, el profesor Millán Bravo Lozano, cuya figura será recordada como referente en el estudio de la peregrinación jacobea. La nueva sala, ubicada en la parte del coro del santuario, funcionará como museo, biblioteca peregrina y centro de interpretación, con acceso a su legado bibliográfico y una copia facsímil del Codex Calixtinus.

El acto contará con la presencia de estudiosos del fenómeno jacobeo, autoridades locales, familiares y amigos, además de intervenciones académicas a cargo de los catedráticos Javier Pérez Gil y Javier Rivera Blanco, quienes profundizarán en la obra del homenajeado.

La jornada, comenzará a las 12.00 horas, y tras el acto institucional, habra un recorrido por los principales elementos históricos de la villa.

Millán Bravo Lozano, nacido en La Grañera en 1932 y fallecido en 1997, es autor de la traducción del Codex Calixtinus en 1991 y fundador de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.