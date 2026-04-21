Astorga apuesta por el queso en una feria que se afianza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, ha presentado oficialmente una nueva edición de la Feria del Queso, un evento ya consolidado en la ciudad que continúa ganando arraigo y reconocimiento tanto a nivel local como nacional. Durante el acto, el regidor ha estado acompañado por el director provincial de Educación y por el profesor Jonathan Garrote, del Instituto de Formación Profesional de Astorga, quien ejercerá como mantenedor de esta edición.

Nieto ha querido agradecer la implicación de todos los participantes, destacando especialmente la colaboración del ámbito educativo. En este sentido, ha subrayado la importancia de vincular la formación profesional con el tejido productivo de la zona, poniendo en valor el papel de docentes y alumnos en la promoción de la gastronomía y los productos locales.

La feria dará comienzo el jueves con su inauguración oficial y una masterclass a cargo del propio Jonathan, centrada en «El queso y su técnica culinaria». A lo largo de los cuatro días de programación, los asistentes podrán disfrutar de catas, demostraciones gastronómicas, actividades infantiles y propuestas innovadoras como un vuelo cautivo en globo, pensado para acercar el evento a todos los públicos.

El viernes y el sábado continuarán las actividades con nuevas catas, sesiones de showcooking a cargo de profesionales de la hostelería local y la participación de establecimientos colaboradores. Además, se refuerza el carácter familiar del evento con actividades dirigidas a los más pequeños.

La jornada del domingo pondrá el broche final con nuevas degustaciones, un pasacalles y la clausura oficial, que incluirá el tradicional sorteo de una cesta de productos donados por los expositores.

El alcalde ha destacado también la creciente participación de productores de diferentes puntos de España, lo que contribuye a dinamizar la economía local y posicionar Astorga como un referente en el ámbito agroalimentario. Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el impulso de la formación profesional y el desarrollo del talento joven.