La fotovoltaica Aquarii Solar invertirá 15,7 millones en almacenamiento por baterías en Villamejil

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La instalación fotovoltaica Aquarii Solar invertirá 15,7 millones en un módulo de almacenamiento de energía por baterías, de 39,997 megavatios, en Villamejil (León), así como su infraestructura de evacuación, para su hibridación con la instalación fotovoltaica Aquarii Solar, de 93,80 megavatios, según el anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa, y que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo es la hibridación de la planta fotovoltaica ya existente mediante sistemas de baterías para almacenamiento de energía eléctrica.

Las características técnicas de esta construcción están basadas en un sistema de baterías Ion-Litio y dimensionado para garantizar la potencia en el punto de conexión durante un periodo de cuatro horas. La energía de almacenamiento es de 160 MWh, mediante la instalación de 40 contenedores BESS, así como sus respectivos convertidores y estaciones de transformación, incluidos dos transformadores de servicios auxiliares.

La infraestructura de evacuación estará compuesta por líneas eléctricas subterráneas de media tensión a 30 kilovatios (kV), con origen en el módulo de almacenamiento de energía por baterías ‘Aquarii’, y final en la subestación eléctrica Sardonal 30/132 kV de la instalación solar fotovoltaica.

Conllevará la modificación de la subestación eléctrica Sardonal 30/132 kV de la instalación solar fotovoltaica Aquarii Solar y se realizarán las modificaciones según proyecto en las celdas de 30 kV para la correcta conexión de los circuitos provenientes del sistema de almacenamiento en baterías, equipándolas con los elementos de maniobra, medida y protección necesarios para su operación segura.

El resto de la infraestructura de evacuación desde la subestación eléctrica Sardonal hasta su conexión a la red de transporte, en la subestación SE Villameca 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U., ya autorizada, no forma parte de este expediente.