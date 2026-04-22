Una planta de biogás en Valencia de Don Juan tratará más de 94.000 toneladas de residuos

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha concedido autorización ambiental a una planta de biogás que se implantará en el municipio leonés de Valencia de Don Juan, con capacidad para tratar más de 94.000 toneladas anuales de residuos orgánicos no peligrosos procedentes de explotaciones ganaderas, agrícolas y de la industria agroalimentaria.

Así lo recoge una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), que señala que la instalación, promovida por la empresa Bionorte Renovables S.L.U., se ubicará en dos parcelas del polígono industrial El Tesoro de la localidad coyantina y estará destinada a la valorización de residuos mediante digestión anaerobia para la producción de biometano, que se inyectará directamente en la red de gas natural.

De acuerdo con la autorización ambiental, la planta tendrá una capacidad máxima de tratamiento de 94.229 toneladas de residuos al año —unos 258 toneladas diarias—, lo que supera el umbral establecido para este tipo de instalaciones y ha motivado su sometimiento al régimen de autorización ambiental integrada.

La producción anual estimada será de unas 2.000 toneladas de biometano, equivalentes a entre 25 y 30 gigavatios hora (GWh), energía suficiente para abastecer a miles de hogares.

El proyecto contempla el tratamiento de residuos orgánicos como purines, estiércoles, subproductos agroalimentarios, sueros o restos vegetales, que serán transformados en biogás mediante un proceso biológico sin oxígeno.

Posteriormente, el gas será depurado para obtener biometano de alta calidad, que se comprimirá e inyectará en la red gasista gestionada por Enagás. Además, el proceso generará digestato, un subproducto rico en nutrientes que podrá ser utilizado como fertilizante agrícola.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio subraya que todos los informes sectoriales recabados durante la tramitación del expediente han sido favorables y que se han incorporado numerosas condiciones técnicas y ambientales para minimizar el impacto de la actividad, especialmente en lo relativo a emisiones, olores, ruido, gestión de residuos y protección del suelo y de las aguas.

La autorización integra, entre otras cuestiones, las prescripciones derivadas de la normativa sobre residuos y suelos contaminados, las limitaciones de emisiones a la atmósfera y las obligaciones de aplicar las mejores técnicas disponibles en el tratamiento de residuos, conforme a la legislación europea sobre emisiones industriales.

El proyecto fue sometido a información pública durante treinta días hábiles en el verano de 2025 y ha contado con un informe de impacto ambiental favorable, emitido por la Delegación Territorial de la Junta en León en diciembre del pasado año.

Durante la tramitación se presentaron alegaciones por parte de una asociación ecologista y del propio Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, que fueron analizadas por la Administración autonómica y no han impedido la concesión de la autorización.

La orden establece que la empresa dispondrá de un plazo máximo de cinco años, a contar desde la publicación de la autorización en el BOCyL, para poner en marcha la planta. Antes del inicio de la actividad, deberá presentar una declaración responsable y acreditar el cumplimiento de todas las condiciones ambientales fijadas, así como contar con los planes de control, vigilancia y prevención de accidentes exigidos por la normativa.