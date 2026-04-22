San Millán de los Caballeros celebra este sábado su tercera Feria Rociera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

LSan Millán de los Caballeros acoge este sábado la tercera edición de su Feria Rociera, una cita que reunirá a vecinos y visitantes en torno a la música, la tradición y el ambiente festivo.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la recepción de caballistas en la plaza de la iglesia, donde la organización ofrecerá café, pastas y orujo para ir creando ambiente desde primera hora. Este primer encuentro servirá como punto de reunión previo a la ruta a caballo, que arrancará a las 11.00 horas y recorrerá distintos parajes del municipio, combinando naturaleza, convivencia y el auténtico espíritu rociero.

A las 12.30 horas abrirá la zona rociera, con casetas y espacios preparados para disfrutar de la fiesta, y a las 13.00 se celebrará la misa rociera con la posterior bendición de los caballos, uno de los momentos más tradicionales de la jornada.

El ambiente continuará con sesión de vermú y música a cargo de Dj Amez, además de exhibiciones de bailes flamencos por parte de Artes Escénicos Benavente Sanabria. A las 15.30 horas tendrá lugar una comida popular con paella, y durante la tarde la música y los espectáculos seguirán con nuevas actuaciones y sevillanas.

La jornada culminará con un concierto flamenco del grupo La Keka, en un día en el que tampoco faltarán los paseos en calesa, completando así una celebración que busca trasladar el espíritu rociero al municipio y consolidarse como un divertido encuentro entre los vecinos.