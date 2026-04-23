Diario de León

Valencia de Don Juan presenta una semana cultural cargada de planes

Un amplio programa que promoverá también el patrimonio y el arte del 2 al 9 de mayo

Un momento de la presentación, este miércoles, de la Semana Cultural de Valencia de Don Juan.

Un momento de la presentación, este miércoles, de la Semana Cultural de Valencia de Don Juan.dl

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Redacción
León

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Valencia de Don Juan se prepara para celebrar una nueva edición de su tradicional Semana Cultural, que en 2026 alcanza su 44ª edición. Del 2 al 9 de mayo, el municipio acogerá un variado programa de actividades centradas en promover la cultura, el patrimonio, la creatividad y la expresión artística, tal y como ha explicado el ayuntamiento coyantino. Por ello, se ha elaborado una variada oferta de actividades diseñadas para atraer a públicos de todas las edades e interés.

El evento invita a la participación activa de asociaciones, centros educativos, artistas locales y diversos colectivos, buscando estimular la convivencia mediante espacios festivos y de encuentro. Asimismo, se apuesta por apoyar a músicos, actores y creadores, otorgándoles un escenario para la difusión de sus talentos y promoviendo el asociacionismo cultural.

Entre los actos más destacados sobresalen dos referentes que unen pasado y presente de manera singular: la recreación histórica del Concilio de Coyanza y la Ruta Diana, inspiración coyantina (del 5 al 12 de mayo). Estas actividades se enmarcan dentro de un completo programa que abarca música, teatro, talleres, conciertos y encuentros literarios.

LOS DETALLES

El pistoletazo de salida lo dará la recreación del Concilio de Coyança el 2 de mayo a las 19.00 horas en el auditorio municipal y con ella se dará paso a un programa en el que todos los días habrá planes como la actuación del grupo Danzas Coyanza el día 3, el encuentro literario del escritor y poeta Redry con los alumnos de 1º de la ESO del IES Fernando I o el teatro cómico de la mano de Actuarte León, que interpretará ‘Madre no hay más que muchas’. El 5 de mayo será la inauguración de la ruta cultural ‘Diana, inspiración coyantina’ y al día siguiente será el turno del canta cuentos ‘Entre globos y cometas —Gloria Fuertes’. Audicones didácticas, jornadas de puertas abiertas, conciertos y espectáculos de clown darán paso a la jornada final, el 9 de mayo con el concerito del Probemiguel, la degustación de olla ferroviaria, el taller de decoración en cerámica y el concierto de la banda de música de Valencia de Don Juan.

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