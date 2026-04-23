Valencia de Don Juan presenta una semana cultural cargada de planes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan se prepara para celebrar una nueva edición de su tradicional Semana Cultural, que en 2026 alcanza su 44ª edición. Del 2 al 9 de mayo, el municipio acogerá un variado programa de actividades centradas en promover la cultura, el patrimonio, la creatividad y la expresión artística, tal y como ha explicado el ayuntamiento coyantino. Por ello, se ha elaborado una variada oferta de actividades diseñadas para atraer a públicos de todas las edades e interés.

El evento invita a la participación activa de asociaciones, centros educativos, artistas locales y diversos colectivos, buscando estimular la convivencia mediante espacios festivos y de encuentro. Asimismo, se apuesta por apoyar a músicos, actores y creadores, otorgándoles un escenario para la difusión de sus talentos y promoviendo el asociacionismo cultural.

Entre los actos más destacados sobresalen dos referentes que unen pasado y presente de manera singular: la recreación histórica del Concilio de Coyanza y la Ruta Diana, inspiración coyantina (del 5 al 12 de mayo). Estas actividades se enmarcan dentro de un completo programa que abarca música, teatro, talleres, conciertos y encuentros literarios.

LOS DETALLES

El pistoletazo de salida lo dará la recreación del Concilio de Coyança el 2 de mayo a las 19.00 horas en el auditorio municipal y con ella se dará paso a un programa en el que todos los días habrá planes como la actuación del grupo Danzas Coyanza el día 3, el encuentro literario del escritor y poeta Redry con los alumnos de 1º de la ESO del IES Fernando I o el teatro cómico de la mano de Actuarte León, que interpretará ‘Madre no hay más que muchas’. El 5 de mayo será la inauguración de la ruta cultural ‘Diana, inspiración coyantina’ y al día siguiente será el turno del canta cuentos ‘Entre globos y cometas —Gloria Fuertes’. Audicones didácticas, jornadas de puertas abiertas, conciertos y espectáculos de clown darán paso a la jornada final, el 9 de mayo con el concerito del Probemiguel, la degustación de olla ferroviaria, el taller de decoración en cerámica y el concierto de la banda de música de Valencia de Don Juan.