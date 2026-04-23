Tres intoxicados por humo en un incendio en Cimanes de la Vega

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tres personas de entre 40 y 70 años han resultado intoxicadas como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de la localidad leonesa de Cimanes de la Vega, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se registró minutos antes de las 21.00 horas de este miércoles, cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada que informaba de un incendio en una vivienda en dicha localidad, donde, en principio no había personas afectadas.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil (COS) de León y a los Bomberos de la Diputación de León. Posteriormente, los alertantes volvieron a contactar con el 1-1-2 para solicitar asistencia sanitaria para atender a un hombre que había resultado intoxicado por el humo, por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Valderas y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió finalmente a tres personas, un varón de unos 55 años que rechazó ser traslado , y dos varones de unos 40 y unos 70 años que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.