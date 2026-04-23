Diario de León

Tres intoxicados por humo en un incendio en Cimanes de la Vega

El suceso se registró minutos antes de las 21.00 horas de este miércoles

Vista del Ayuntamiento de Cimanes de la Vega.

Vista del Ayuntamiento de Cimanes de la Vega.DL

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Redacción
León

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Tres personas de entre 40 y 70 años han resultado intoxicadas como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de la localidad leonesa de Cimanes de la Vega, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se registró minutos antes de las 21.00 horas de este miércoles, cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada que informaba de un incendio en una vivienda en dicha localidad, donde, en principio no había personas afectadas.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil (COS) de León y a los Bomberos de la Diputación de León. Posteriormente, los alertantes volvieron a contactar con el 1-1-2 para solicitar asistencia sanitaria para atender a un hombre que había resultado intoxicado por el humo, por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Valderas y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió finalmente a tres personas, un varón de unos 55 años que rechazó ser traslado , y dos varones de unos 40 y unos 70 años que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.

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