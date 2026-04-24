Astorga limpia la Plaza Obispo Marcelo y restaura la Inmaculada Concepción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha llevado a cabo una actuación integral de limpieza en la Plaza Obispo Marcelo, en la que se ha incluido una intervención específica sobre la escultura de la Inmaculada Concepción, uno de los elementos centrales de la mejora del entorno urbano. Los trabajos se han centrado en la limpieza exhaustiva de esta estatua, una obra de gran valor simbólico y artístico realizada por el escultor astorgano Marino Amaya. La intervención ha permitido eliminar la suciedad acumulada con el paso del tiempo y la exposición a los agentes atmosféricos, en una actuación especialmente relevante, ya que la pieza no había sido sometida a una limpieza integral desde su inauguración. Gracias a estos trabajos, la escultura ha recuperado su apariencia original y se ha garantizado una mejor conservación de cara al futuro.

Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de limpieza y recuperación del patrimonio, una iniciativa impulsada por el consistorio con el objetivo de preservar los elementos más representativos de la identidad cultural de Astorga. Dentro de este mismo programa también se ha realizado la limpieza de la escultura dedicada a Leopoldo Panero.