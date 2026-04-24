La Bañeza acoge a la gimnasia rítmica de Gennevilliers

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La delegación de gimnasia rítmica de Gennevilliers, que esta semana se encuentra en La Bañeza en el marco de una convivencia deportiva con el Club Rítmica La Bañeza, fue recibida en el salón de plenos del ayuntamiento por el alcalde, Javier Carrera de Blas, acompañado por la teniente de alcalde y concejal de Relaciones Institucionales, Elena Baílez, así como por la técnico de Turismo, Elisa Pardo. El alcalde dio la bienvenida a la expedición francesa.