La Guardia Civil detiene al autor de un robo por el método del butrón en una nave de Valdelafuente

Detenido un varón por un robo con fuerza mediante butrón en una nave del polígono de Valdelafuente (León). Se sustrajeron diversos equipos informáticos y de comunicación SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓNDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en una nave industrial del polígono de Valdelafuente (León) mediante el procedimiento del butrón.

Los hechos se produjeron el pasado 24 de marzo, cuando los responsables de la empresa, al iniciar su jornada laboral, detectaron que alguien había accedido al interior a través de un agujero practicado en el tejado, sustrayendo diversos equipos informáticos y de comunicación, según informó la Subdelegación del Gobierno.

Tras la denuncia, el Área de Investigación del Puesto Principal de Armunia inició las gestiones para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores. Gracias al análisis de los sistemas de seguridad de la empresa y a las inspecciones realizadas, los investigadores pudieron determinar que el autor accedió al interior de la nave tras realizar un butrón en el techo, desplazándose posteriormente por distintas estancias del inmueble.

El estudio de las evidencias recogidas durante la inspección ocular, junto con el resto de las gestiones practicadas, permitió identificar de forma concluyente al presunto autor del robo. Una vez localizado, se procedió a su detención el pasado 22 de abril.