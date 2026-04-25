El Diario lleva a Astorga y La Bañeza la nueva edición del congreso sobre el sur de León

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El Diario de León celebra el lunes 27 y el martes 28 de abril la tercera edición de su congreso dedicado a la economía del sur de la provincia, un encuentro que se ha consolidado como un foro imprescindible para el debate y la reflexión sobre el futuro de un territorio que busca diversificar su tejido productivo sin perder sus señas de identidad. El evento tiene como objetivo principal explorar nuevas vías de desarrollo que complementen la actividad agraria tradicional, integrando la innovación, la industria y el turismo como pilares de crecimiento.

Las ciudades de Astorga y La Bañeza ejercerán de anfitrionas de cada una de las jornadas en las que se desarrolla el congreso. La capital maragata se presenta como un enclave estratégico, no solo por su herencia histórica, sino por su posición como nodo logístico entre el centro de la península y el noroeste. Su economía, históricamente ligada al comercio y al turismo del Camino de Santiago, ha sabido evolucionar hacia una industria agroalimentaria potente, con el sector del dulce y la transformación cárnica como estandartes. Por su parte, La Bañeza reafirma su papel como centro de la principal comarca agroalimentaria de León y como un importante eje comercial para los pueblos de su entorno. Además, en los últimos años se ha significado por su fuerte impulso cultural y su apuesta por las tradiciones más apegadas al territorio.

El lunes, la biblioteca pública de Astorga acogerá el foro que, tras la bienvenida del director del Diario de León, Joaquín S. Torné, abrirá el alcalde, José Luis Nieto, y cuya inauguración correrá a cargo de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral.

Tras su intervención comenzará la primera de las mesas redondas dedicada a las infraestructuras. A su término, intervendrá la diputada nacional del PP por Palencia Milagros Marcos. La jornada matutina continuará con los debates sobre los servicios en el territorio y el emprendimiento, el relevo generacional y la mujer rural, todas ellas moderadas por la periodista del Diario de León Ana Gil. La tarde dará comienzo con la ponencia del director del Palacio de Gaudí de Astorga, Víctor Murias, y concluirá, bajo la moderación de la periodista del Diario Abigail Calvo, con la mesa redonda sobre el papel de la industria en el desarrollo local.

El martes 28 el foro se traslada a la bibioteca pública de La Bañeza donde, jornada que, a partir de las 10.00 horas, abrirá el alcalde, Javier Carrera. El sector primario tendrá un relevante papel en las primeras horas del día, con la mesa redonda sobre la gestión del agua y de los regadíos, que dará paso a la intervención del presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero. Los cultivos de calidad también entrarán en el debate a través de la siguiente mesa redonda. A continuación intervendrá el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras. El papel de los ayuntamientos y su cercanía a los ciudadanos protagonizará el tercer coloquio del día. La periodista Ana Gil será la encargada de moderar todos los debates.

La sesión vespertina acogerá un nuevo debate sobre el turismo y el patrimonio como fuente de riqueza local. Será el evento con el que se cierre este tercer congreso del Diario de León, con el que el periódico decano, que se encuentra inmerso en la celebración de su 120 aniversario, reafirma su compromiso con el territorio, sirviendo de puente entre los agentes sociales y económicos. La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones y patrocinadores locales que ven en este foro una oportunidad única para poner en valor los recursos del sur de León y trazar una hoja de ruta común hacia la sostenibilidad y la competitividad en un mercado globalizado.