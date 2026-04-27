La olla ferroviaria, la protagonista en Grajal de Campos

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

La cultura del ferrocarril llenó el ambiente de Grajal de Campos ayer domingo, cuando se celebró el tradicional concurso de ollas ferroviarias, un encuentro con la gastronomía que cuenta desde siempre con el favor del público. La plaza mayor de Grajal fue el escenario que acogió el evento, que comenzó a primera hora con el reparto de la legumbre y es que la alubia fue la gran protagonista de una jornada soleada en la que se rindió un tributo a la historia del ferrocarril, llena de sabor. Esta legumbre, acompañada de chorizo y panceta, hizo las delicias de los asistentes, que pudieron disfrutar de un día soleado en el que no faltaron los premios para los más hábiles en los fogones.