Milagros Marcos lamenta la oportunidad de oro perdida del Gobierno con fondos UE para el mundo rural

La diputada del PP es optimista en revertir la situación del campo para hacerlo atractivo si se trabaja desde la realidad, no desde la ideología.ANGELOPEZ

La diputada nacional del Partido Popular por Palencia, Milagros Marcos, ha hecho un llamamiento urgente a redefinir la estrategia nacional sobre el mundo rural, criticando duramente la gestión que el Gobierno de España está realizando de los fondos Next Generation. Para Marcos, el país se encuentra ante una "oportunidad de oro" que corre el riesgo de ser desperdiciada debido a la falta de ejecución y a una visión "populista" alejada de la realidad técnica.

La diputada subrayó que el Partido Popular lleva tiempo trabajando en un "Libro Blanco" para el mundo rural, cuyo objetivo es que la gente "elija vivir donde quiera" no por obligación, sino por atractivo económico. "Hay que cambiar el paradigma de pensar en el mundo rural como ese espacio al que la gente se va. Debemos verlo como un motor económico", afirmó.

Marcos lamentó que España solo conozca el destino del 30% de los fondos europeos recibidos, mientras que ya se ha renunciado a 60.000 millones de euros de los 163.000 disponibles. Especialmente crítica se mostró con el área de vivienda: "Según Hacienda, ha sobrado más del 90% de los fondos de vivienda. ¿Por qué no se dedican a construir en los pueblos o a facilitar fiscalidad favorable para empresas?".

El "Libro Blanco": Tres retos para el futuro

La estrategia del PP, detallada por la diputada, se articula en tres pilares fundamentales para garantizar un medio rural "vivo, competitivo y productivo":

1. Un medio rural habitado y con servicios

Marcos defendió que la fiscalidad es la herramienta clave para compensar los costes de la distancia. Criticó que, mientras la UE permite deducciones de hasta el 20% para empresas en zonas rurales, el Gobierno de España solo aplica un 1%. Asimismo, denunció la falta de médicos y la necesidad de más plazas MIR: "Llevamos tres meses de huelga; si el Gobierno no los convoca, ¿cómo vamos a tener servicios médicos?".

2. Competitividad y reciprocidad en los mercados

En el ámbito agroalimentario, la diputada exigió "reglas claras" y reciprocidad. "Si en Europa no se usan determinadas sustancias por salud, no vamos a importar de países que no lo tienen en cuenta", señaló, proponiendo cláusulas de salvaguarda que paralicen acuerdos si hay alteraciones graves en precios o volumen. Además, alertó sobre el modelo de la futura PAC, temiendo que se repita el "fracaso" de gestión de los fondos Next Generation.

3. Productividad: Agua y gestión forestal

Uno de los puntos más destacados fue la exigencia de un Plan Nacional de Agua y un cambio radical en la política forestal. Marcos calificó a España como "el último país de la UE en gestión forestal" y criticó que se confunda conservación con abandono. "Un monte vivo, con gestión, es un monte protegido", aseguró, vinculando la falta de control de especies salvajes —como el lobo— con la pérdida de tres millones de cabezas de ganado.

Contra el "relato" de la España Vaciada

La diputada también instó a cambiar el lenguaje para atraer a los jóvenes, rechazando la imagen melancólica del cine actual. "Si hablamos de 'España Vaciada', veo un bar vacío y no entro. Hay que sentir orgullo de vivir en el mundo rural", afirmó.

Para lograrlo, Marcos insistió en que el empleo debe ser más beneficioso que la dependencia de prestaciones no vinculadas al trabajo. "Hay que ayudar a quien lo necesita, pero ligado a un puesto. Si seguimos cotizando cuatro para atender a 44, el sistema no se sostiene", sentenció.

Finalmente, Milagros Marcos contrapuso la gestión del PP en etapas anteriores frente a la situación actual: "Con el PP se consiguieron 5.000 millones más para la PAC y 19.000 jóvenes incorporados. Ahora tenemos un 59% menos de jóvenes en el campo". No obstante, cree que "trabajando desde la realidad y no desde el populismo y la ideología, conseguiremos revertir la situación".