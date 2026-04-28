Courel: "El sur de León no es pasado y tradición, también es presente. Es y tiene futuro"

Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Dipurtación de León, apuntó al sur de León como el kilómetro cero de la creación de riqueza en la provincia, un territorio que no es solo "pasado y tradición. También es presente. Es y tiene futuro".

Courel destacó la "importancia de que en este congreso tengan voz quienes mejor conocen la realidad de esta tierra. alcaldes, agricultures, empresarios, pero también emprendedores. hablar del sur de León es hacerlo de agricultura, pero también es hacerlo de mucho más. Es hacerlo de industria agroalimentaria, de logística, de patrimonio, de turismo, de identidad y de capacidad de adaptación". Y por eso "hablar de una tierra que ha sido históricamente el kilómetro cero de la creación de riqueza en nuestra provincia. Y también es hablar de un territorio como el conjunto del medio rural europeo afronta retos importantes derivados de los cambios globalescomo el relevo generacional, la transición energética y la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad".

Para Courel "no debemos instalarnos solo en el diagnóstico sino que hay que avanzar soluciones. Y esa es nuestra opinión sobre el sentido de este congreso. Si algo está quedando claro en estas jornadas es que el sector primario continua siendo la base económica del sur de León. Somos líderes nacionales en cultivos estratégicos como la remolacha, lúpulo, maiz y alubias. Pero tambien sabemos que atravesamos momentos de incertidumbre en algunos sectores claves".

A este respecto aseguró que "la preocupación por el sector azucarero tras el cierre de la fábrica de La bañeza no es solo una preocupación industrial, es una preocupación territorial porque la remolacha ha sido durante décadas uno de los pilares del regadio en el sur de León. Del mismo modo la práctica disolución del grupo de cultivadores que durante años lideró el desarrollo del cultuivo del lúpulo en nuestra provincia abre un preocupante escenario que exige acompañamiento institucional y soluciones coordinadas. Estamos hablando de dos cultivos estratégicos en los que León venía siendo referente nacional desde hace años y que se encuentran en una situación límite".

Y añadió: "Por eso quiero trasladar desde aquí un mensaje claro y rotundo: la Diputación de León estará al lado de estos sectores. Al lado de los agricultores y al lado del territorio. que nadie le quepa la menor duda".Por suerte no son solo alas noticias. También las hay buenas. Y una de las mejores noticias económicas recientes del sur de León tiene nombre propio: la alubia. Nuestra provincoia ha cerrado la última campaña con cifras históricas. Cerca de 16,5 millones de kilos producidos, lo que supone un incremento superior al 50% respecto al año pasado y que consolida a León como primera zona productora de España con alrededor del 60% de la superficie sembrada y cerca del 80% del total dde la produción nacional. Además, la IGP Alubia de La Bañeza-León ha registrado también una evolución positiva alcanzando 800 toneladas certificadas".

También apuntó Courel que "hay un dato especialmente importante que nos llena de ilusión y que garantiza el futuro y que es el relevo generacional. Y es que casi la mitad de los productores tienen 40 años o menos. Esto significa futuro, profesionalización, modernización y que hay jóvenes apostando por quedarse en nuestro territorio. Y eso es lo que necesitamos".

A este respecto consideró que "el principal reto en este apartado es el ajuste entre la producción y la comercialización. Si tenemos en cuenta que España tiene que importar el 60% de las legumbres que consume anualmente, el margen de mejora que tenemos es muy considerable".

"Hoy también se ha hablado del agua. El agua en el sur de León es una de nuestras principales fortalezas estratégicas. El sistema de regadíos en esta zona es uno de los más importantes de España. Solo el Gobierno de España va a movilizar más de 2.400 millones de euros en inversión de regadío. La mayor en la historia de nuestro país. En León están en trámites de modernización alrededor de 30.000 hectáreas. Somos la envidia del país poqrue el regadío es una de las armas más eficaces para fijar población en nuestros pueblos. Y lo será todavía más en el futuro. Esta modernización permitirá mejorar la eficiencia, reducir costes energéticos, optimizar recursos y aumentar la competitividad. pero algo más imnportante, fija población. Donde hay regadío existe actividad económica y se fija la población".

"El sur de León es mucho más que agricultura. Voy a detenerme en algunos sectores claves para la economía del futuro. El desarollo económico en el sur de León no se entiende sin su tradición industrial. Villadandos del Páramo es hoy uno de los grandes polos industriales del noroeste español. Se ha completado la puesta en marcha de la línea ferrea en un proyecto cofinanciado por las administraciones central y autonómica con 20 millones de euros de inversión de lso que 16 millones han sido aportados por el Gobierno de España y cuatro por la junta de Castilla y León. Eso está afianzando a Villadangos como polo indiscutible de riqueza y empleo".También se refirió a otras poblaciones como Astorga y La Bañeza. "que mantienen una tradición empresarial sólida". También Valencia de Don Juan: "que se está consolidando como un enclave estratégido".

"Y todo ello se ve reforzado con proyectos clave como el desarrollo del Corredor Atlántico o las mejoras de las conexiones ferroviarias. Ambas con la mirada puesta en la Vía de la Plata tan vinculada a esta zona y cuya posible recuperación está pendiende del perceptivo estudio de viabilidad. Son inversiones que todos deseamos se materialicen lo antes posibley así lo estamos reclamando a la administracdión del Estado".

Courel apuntó también que "tenemos que reclamar el desarrollo de la autovía León-Bragança. En este caso con la mirada puesta en la administración autonómica responsable de su ejecución y puesta en servicio de la que este presidente lleva esperando desde el pasado 4 de julio de 2025 sin ninguna respuesta a día de hoy de una reunión con el conjedero de Movilidad de la Junta para recabar información".

La posición estratégica de la provincia también nos permite vislumbrar que León puede convertirse en nodo central del corredor del hidrógeno verde. A este respecto hay que recordar que el Gobierno central ha concedido una ayuda de casi 260 millones de euros a tres proyectos leoneses relacionados con la produción de hidrógeno verde en Villadandos, La Robla y Cubillos con unas inversiones totales cercanas a los 1.340 millones de euros".

"También se aborda en este congreso un tema transversal en la economía del sur de león: el turismo y el patrimonio como fuente de riqueza. Es que el sur de león tiene historia, paisaje, gastronomía, arquitectura, tradición y cultura. Tiene los Caminos de Santiago, tiene patrimonio industrial, tiene identidad. Y también cuenta con una marca consolidada de garantía como Productos de León que continúa siendo 32 años depués uno de los grandes instrumentos de promoción territorial de la Diputación y de nuestra provincia aunque haya quienes quieren denostarlo desde el desconocimiento más absoluto y con la peor de las intenciones de la peromoción de lo nuestro".

Porque para Álvarez Courel: "el turismo rural, y asociado a el, el turismo gastronómico, seguirán siendo dos de las grandes oportunidades económicas del territorio, pero no las únicas. el futuro del sur de León Depende en gran medida de nuestra capacidad para retener talento. Por eso desde la Diputación mantenemos la apuesta por el emprendimiento, la vivvienda rural, la digitalización, la innovación y la diversificación económica. A este respecto hay que destacar que el plan de emprendedores que promueve la Diputación Provincial ha ayudado a 2.500 personas a desarrollar un proyecto en nuestro medio rural con más de 6,5 millones de euros de dotación desde su puesta en marcha. Además, en la diputación contamos con diversas línea de ayudas relacionadas con el ámbito empresarial".

"Y si hablamos de innovación quiero destacar el plan de implantación de Inteligencia Artificial (IA) en la administraciópn de la Diputación y en los ayuntamientos de nuestra provincia, un plan del que somos pioneros en España".

Y señaló a los municipios: "Los ayuntamientos sois la primera puerta a la que llaman los vecinos. Y las juntas vecinales una estructura única en España. Y la Diputación de León es la institución que garantiza todo ese quilibrio territorial. Nuestra funxción es igualar oprtunidades porque no puede haber ciudadanos de primera y de segunda en función del lugar donde vivan. La Diputación continúa haciendo la mayor inversión de su historia en municipios de menos de 20.000 habitantes".