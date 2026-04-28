El PP denuncia la paralización de talleres ocupacionales de Cosamai

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha denunciado que la lentitud en el pago a proveedores por parte de la Diputación de León está provocando la paralización de los talleres ocupacionales del centro Cosamai, en Astorga, una situación que, según afirman, se ha repetido en varias ocasiones.

El portavoz popular, David Fernández, asegura que estos retrasos han llegado a afectar durante semanas al suministro de materiales como cartón o madera, utilizados para la elaboración de envases que forman parte de la actividad laboral de los residentes del centro. En algunos casos, incluso, clientes han tenido que adelantar el suministro para evitar la interrupción de los talleres.

El PP reclama a la Diputación mayor agilidad en los pagos a los proveedores, ya que la demora estaría repercutiendo directamente en la actividad del centro y en las empresas colaboradoras. Fernández señala además que algunas empresas han visto interrumpido el suministro y que esta situación ha derivado en problemas en la producción.

El grupo popular también denuncia que la falta de control ha provocado incidencias en el almacenamiento de materiales, con aparición de humedades que han obligado a desechar parte de los insumos.

Por su parte, la Diputación de León continúa con la modernización del centro de Cosamai, financiada con una ayuda de 1,5 millones de euros de la Junta de Castilla y León dentro del Acuerdo Marco 2021-2023.

El PP destaca, no obstante, la labor social del centro y de otras instalaciones provinciales.