Desestiman el recurso del condenado por matar a su padre en Valderrueda y le condenan a 25 años

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l Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso de apelación de la defensa para rebajar la pena del hombre condenado a veinticinco años y un día de prisión por matar a su padre, de 76 años, tras propinarle una paliza en diciembre de 2023 en La Sota de Valderrueda (León).

La sentencia, hecha pública este lunes, desestima el recurso de apelación formulado por la defensa del acusado contra la sentencia del 8 de enero de 2026 dictada por el magistrado de la Audiencia Provincial de León, basada en la decisión de un jurado popular.

Los hechos se remontan al 29 de diciembre de 2023, cuando el condenado, junto a uno de sus hermanos, pasó la tarde bebiendo en diversos establecimientos de la comarca leonesa de Valderrueda.

Tras desplazarse al domicilio del padre, comenzó una fuerte discusión en la que el procesado, que en el momento de los hechos tenía 38 años, propinó numerosos golpes, puñetazos y patadas a su padre de 76 años, que padecía diversas dolencias, necesitaba la asistencia de un respirador y se ayudaba de una muleta para poder caminar.

Uno de los hermanos que intentó parar la agresión sufrió diversas heridas, entre ellas la fractura del tabique nasal, y varios vecinos acudieron a la casa de la víctima para intentar frenar la pelea hasta que llegó la Guardia Civil, que detuvo al agresor el 1 de enero de 2024.

El padre falleció el 2 de enero en el Hospital de León a consecuencia de las heridas que afectaron a órganos vitales.

Unanimidad del jurado

Por su parte, el jurado popular consideró por unanimidad que el encausado era culpable de un crimen de asesinato tras propinarle una brutal paliza y, por ocho votos frente a uno, aceptó la alevosía con agravante de parentesco.

Sin embargo, sí reconoció como un atenuante que actuó bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que, tanto el fiscal como la acusación particular, ejercida por los cuatro hermanos del acusado, rebajasen la pena inicial solicitada de la prisión permanente revisable a una petición de 28 y 29 años de cárcel, respectivamente.

El jurado también le consideró responsable de un delito de lesiones contra su hermano, por el cual también estaba acusado.

Finalmente, fue condenado a veinticinco años y un día de cárcel por un delito consumado de asesinato con alevosía y ensañamiento.

Contra la sentencia conocida este lunes cabe recurso de casación en un plazo de cinco días.