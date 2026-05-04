Nicanor Sen reivindica en Olleros de Sabero la cultura como “instrumento de cohesión social y construcción de futuro”

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El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, reivindicó este lunes en la localidad leonesa de Olleros de Sabero la importancia de la cultura como “instrumento de cohesión social, memoria colectiva y construcción de futuro” durante su intervención en inauguración la Semana Cultural de la localidad, una iniciativa que se acerca a sus cuatro décadas de historia.

En su intervención, Sen afirmó que la Semana Cultural de Olleros de Sabero “no es solo una programación”, sino “una forma de entender la vida”, ante lo que destacó “la constancia, el compromiso y el arraigo” de un proyecto que surgió en un contexto “especialmente difícil” tras el declive de la minería en la cuenca de Sabero. En este sentido, recordó que la cultura se convirtió entonces en “refugio, respuesta y esperanza” para un territorio que “necesitaba seguir creyendo en sí mismo”.

Nicanor Sen también puso en valor la capacidad de esta Semana Cultural para atraer durante décadas a “voces relevantes de distintos ámbitos”, como periodismo, pensamiento, deporte o vida pública, “convirtiendo a un pequeño municipio en un espacio de diálogo y reflexión”.

“Un pueblo pequeño también puede estar en el centro de las grandes conversaciones”, afirmó al respecto, al tiempo que destacó el esfuerzo colectivo que ha permitido mantener viva la iniciativa a lo largo del tiempo, gracias a “la implicación vecinal, la ilusión compartida y la perseverancia de quienes la han sostenido generación tras generación”.

El delegado del Gobierno resaltó de forma especial el papel del párroco local, Manuel Fresno, como “tejedor de comunidad, impulsor cultural y custodio de la esperanza”, al que agradeció su dedicación durante años para “hacer de la cultura un elemento vertebrador del valle”. Además, durante el acto también se tuvo un recuerdo para las personas que contribuyeron al proyecto y que ya no están, destacando “la importancia de la memoria como elemento fundamental para construir el futuro”.

Por otra parte, el delegado del Gobierno enmarcó la Semana Cultural de Olleros de Sabero dentro del compromiso del Ejecutivo central con la cultura como política pública y defendió que “apoyar la cultura es defender la convivencia, la democracia y la dignidad de la gente”.

Finalmente, Sen aludió al contexto internacional actual, “marcado por la incertidumbre y la polarización”, para reivindicar “el valor de lo auténtico frente a los discursos de odio y la superficialidad” y defender que espacios como esta Semana Cultural representan “comunidad, verdad y memoria compartida”.

El acto concluyó con un mensaje de esperanza dirigido a las nuevas generaciones, a las que Nicanor Sen trasladó que “el futuro del medio rural pasa por mantener viva su identidad, cuidar su cultura y reforzar el compromiso colectivo”. “Mientras Olleros conserve su memoria, cuide su cultura y sea fiel a su verdad, seguirá en pie”, afirmó.