Dos heridos en una colisión en la AP-66 a su paso por Rioseco de Tapia bajo una fuerte granizada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una fuerte e imprevista granizada ha sido el detonante de una tarde complicada en la autopista AP-66. Alrededor de las 17:00 horas de este martes, los servicios de emergencia recibieron el aviso de un accidente de tráfico en el kilómetro 126, a la altura del término municipal de Rioseco de Tapia, en sentido Asturias.

El incidente principal consistió en una colisión por alcance entre dos turismos. Como consecuencia del impacto, un varón de unos 60 años tuvo que ser atendido por una herida en la pierna, aunque se encontraba consciente en todo momento. Asimismo, los sanitarios asistieron a una mujer de avanzada edad que presentaba una fuerte crisis de ansiedad tras el choque.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia para trasladar a los heridos y prestar los primeros auxilios en la zona, marcada por las difíciles condiciones meteorológicas.

De forma casi paralela y a causa de la misma granizada, se registró un segundo incidente apenas a un kilómetro de distancia. En el punto kilométrico 125, pero en sentido León, otro turismo sufrió una salida de vía. Afortunadamente, en este segundo suceso no hubo que lamentar heridos, quedando todo en un susto y daños materiales. Las autoridades piden extremar la precaución al volante ante los cambios bruscos en el estado de la calzada.