El Ayuntamiento de Villablino recupera el desván de Luis Mateo Diez

El ayuntamiento de Villablino ha llevado a cabo las obras de restauración del conocido desván del escritor lacianiego, galardonado con el premio Cervantes, Luis Mateo Diez. Este espacio se encuentra ubicado en el antiguo consistorio de Villablino, donde el padre de Diez era secretario y el propio escritor nacía y pasaba su infancia en ese lugar. Los trabajos consistieron en labores de limpieza, lijado y barnizado de la estructura con el objetivo de que pudiera ser visitable, con un presupuesto de 10.605 euros, financiado con el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, «sitio clave en la vida de nuestro escritor y bien retratado en su obra Días del desván» matizan desde el ayuntamiento. Según se explica en la memoria técnica, el desván se ubica en un edificio con Catalogación Municipal como Elemento Cultural de Interés local, según el Catálogo Urbanístico de elementos Protegidos de Interés Cultural, Conjuntos Urbanos y Arquitectura. La estancua está completamente realizado en madera, revestimiento de paredes, cubierta y pavimentos, que no han sido modificados ni sometidos a tratamientos de mantenimiento y conservación, recordando el consistorio que se trata de un «lugar de juegos del escritor que ha permanecido inalterado desde entonces». Además, según afirmó el consistorio lacianiego, está previsto realizar este año la reforma del edificio al completo, haciéndolo accesible y musealizándolo, gracias al Plan de Turismo Sostenible, cuya financiación asciende a 229.132,04€. En esta tarea de musealización, habrá espacio para ampliar la zona dedicada a Luis Mateo, con las obras donadas por la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la colaboración del colectivo Lacianart, quien en su tercera edición decidieron rendirle homenaje al escritor lacianiego, con una exposición bajo el nombre de ‘En el Desván. Un lugar para el juego, la creatividad y el arte.’

Un lugar tan especial para el escritor que incluso una de sus obras lleva por título «Días del desván» haciendo alusión a este espacio de Villablino.