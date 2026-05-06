Castilla y León lidera la petición para debatir el estado del lobo en España

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Los consejeros del área de Medioambiente de 14 comunidades autónomas, entre ellos el de Castilla y León, han remitido una carta a la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para exigir la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que aborde el estado de conservación del lobo.

Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia firman la misiva, junto a Ceuta y Melilla, de acuerdo con el artículo 12 del reglamento interno de estas reuniones que fija la posibilidad de convocarla «para tratar asuntos urgentes o apremiantes» a petición de al menos un tercio de los miembros de la Conferencia Sectorial.

La petición obedece al objetivo de reanudar el procedimiento que el Gobierno suspendió en julio del año pasado tras la reunión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad celebrada antes de la Conferencia Sectorial del verano, cuando las comunidades autónomas rechazaron su propuesta de informe sexenal sobre el lobo, al declarar que el estado de conservación de sus poblaciones era desfavorable, en contra de las evaluaciones regionales.

Según la información facilitada por algunas autoridades autonómicas como la Xunta de Galicia, las comunidades afectadas presentaron un documento que aportaba «pruebas técnicas de que el estado de conservación del lobo en España es favorable y expone las diversas falsedades y valoraciones subjetivas detectadas en la propuesta elaborada por el Ministerio».

Además, este miércoles, el Ministerio de Transición Ecológica abre el proceso de información pública de los informes sexenales, el último de los cuales reconocía una mejora de la especie aunque sigue considerando desfavorable su situación en todas las regiones: atlántica, mediterránea y alpina. La consulta se mantendrá abierta 15 días hábiles para presentar alegaciones y una vez superado este trámite se convocará formalmente la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.