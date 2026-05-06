La UPL reclama a CHD la construcción urgente del puente de acceso a Remolina

Publicado por Redacción Dataleón Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha vuelto a exigir a la Confederación Hidrográfica del Duero la construcción inmediata de un nuevo puente de acceso a Remolina, denunciando 20 años de incumplimientos desde que se adquirió el compromiso en 2007.

Según la formación, resulta «incomprensible» que una infraestructura que ya contaba entonces con un presupuesto cercano a los dos millones de euros siga sin ejecutarse. El actual puente, único acceso por carretera a la localidad, presenta un notable deterioro y fue construido en 1955 por los propios vecinos.

UPL recuerda que esta infraestructura ha soportado durante décadas el paso de maquinaria pesada, especialmente durante la construcción del pantano de Riaño, lo que ha contribuido a su progresivo desgaste. Además, su ubicación junto al muro del embalse incrementa los riesgos, especialmente en periodos de fuertes lluvias y desembalses.

La situación se ha agravado recientemente debido al alto nivel de agua almacenada en el embalse, lo que ha obligado a realizar desembalses que afectan directamente a los cimientos del puente, aumentando el peligro de deterioro estructural.

Ante este escenario, UPL insiste en la necesidad de ejecutar el proyecto comprometido, que contempla la construcción de un nuevo puente sobre el río Esla, desde un punto más elevado y seguro, evitando así los problemas derivados del actual trazado.

La formación leonesa considera que esta infraestructura es «imprescindible» para garantizar un acceso seguro tanto para los vecinos como para los visitantes de Remolina, y reclama a la Confederación que abandone «las excusas» y actúe con urgencia.