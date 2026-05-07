Expo-Coyanza se renueva con 145.000 euros en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan

Un plano del proyecto de reforma del edificio de Expo-Coyanza que ha encargado el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El edificio Expo— Coyanza lucirá una nueva imagen tras la reforma que planeta el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y que tiene como finalidad mejorar las condiciones técnicas, funcionales y energéticas del inmueble. Así se refleja en el proyecto en el que se detallan los trabajos en este edificio municipal que se utiliza como espacio para exposiciones, ferias y actos públicos y que está ubicado en la calle Cuchillo de la capital coyantina.

La inversión prevista para la ejecución de las obras es de aproximadamente 145.000 euros, correspondiente al presupuesto de ejecución por contrata, que incluye los costes de la obra necesarios para realizar la reforma del edificio Expo-Coyanza. La intervención principal del proyecto, redactado por el arquitecto Fernando Liébana, consiste en la reforma de la cubierta plana y la instalación de sistemas de climatización y ventilación, ya que el edificio no contaba con estas instalaciones.

Dos décadas

El inmueble está relacionado con el antiguo Casino de Valencia de Don Juan, construido a comienzos del pasado siglo XX y cuya construcción orioginal data, aproximadamente, de 1920. Tal y como figura en el proyecto, en origen esta zona funcionaba como caballerizas del entonces casino y con el paso del tiempo la parcela fue adquirida en parte por el ayuntamiento.

Hace dos décadas se desarrolló un espacio destinado a ferias y exposiciones, lo que dio lugar el edificio actual de Expo-Coyanza, si bien algunas zonas tiene ahora se quedaron con parte de la construcción antigua y se han ido deteriorando con el paso del tiempo, a lo que el consitorio coyantino quiere poner remedio con esta reforma; una intervención que tiene entre sus objetivos mejorar las condiciones técnicas debido al uso público que tiene el edificio.

La parcela tiene una superficie de 468 metros cuadradados y el inmueble ocupa prácticamente toda la superficie disponible, tal y como se especifica en el proyecto, en el que también se hace referencia a que su utilidad actual tiene fines administractivos, cultirales y expositivos.

Entre las características del edificio destaca su patio o terraza posterior, que une lo que fue el casino con el edificio más reciente.

El proyecto tiene como objetivo reparar y mejorar la cubierta plana para evitar problemas de estanqueidad y filtraciones, así como instalar sistemas de climatización y ventilación, con los que no cuenta ahora el edificio. También mejorar la eficiencia energética y garantizar el cumplimiento de las normativas actuales de seguridad y habitabilidad.