Geolodia llevará a Robles de Laciana a 18 expertos

Publicado por Elena f. Gordón (Ical) León Creado: Actualizado:

Las VIII Jornadas de Geología del Aula Geológica de Robles de Laciana, que se celebran del miércoles 1 al jueves 4 de julio ofrecen un programa de actividades que incluye cinco conferencias, un taller práctico y tres salidas de calle.

La cita —de carácter gratuito— ofrece 75 plazas, de las que 55 son para el público en general, 15 serán para docentes becados por la Junta dentro de la Escuela de Verano de la Formación de Profesorado, para sufragar los gastos de dietas y estancia— y cinco para estudiantes de Geología de la Universidad de Madrid.

La sede de la Diputación de León acogió el acto de presentación de la nueva convocatoria, en la que el responsable de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, comentó que esta jornadas cada año suscitan mayor interés entre quienes se acercan «a conocer las entrañas de un territorio declarado.

Reserva de la Biosfera en 2003; un lugar excepcional para poner de manifiesto las herramientas para proteger el patrimonio geológico». Se trata, añadió, de una oportunidad de conocer cómo era el mundo hace más de 300 millones de años y también de conocer las posibilidades de futuro del entorno en el que se desarrolla esta iniciativa.

La concejala de Cultura y primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Villablino, Mercedes Fisteus, también acompañó a los responsables del Aula Geológica de Robles de Laciana, Policarpo Fernández y José Gatón en la presentación del evento, a quienes agradeció su «arduo trabajo» para conseguir situar a la comarca de Laciana como «un espacio geológico único» y lograr que grandes profesionales participen cada año en unas jornadas «muy completas, que sobre todo son encuentros en los que se comparte conocimiento y se descubre su riqueza geológica y natural».

Gatón y Fernández expresaron su reconocimiento a los colaboradores y detallaron el programa previsto, en cuya mañana inaugural tendrán lugar las charlas que ofrecerán el responsable de comunicaciones de la Agencia Espacial Europea, ESA, Juan José Rivera Castro, quien hablará sobre «El universo en el que vivimos», y la que correrá a cargo de la directora nacional del Instituto Geológico Minero de España, IGME, Rosa María Mateos Ruiz, quien abordará los retos geomineros del siglo XXI.

Catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid y hasta un total de 18 profesionales de las Ciencias de la Tierra completan el elenco de ponentes y guías de las actividades programadas. Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción (Whatsapp 615 50 52 28).