Los mineros asurianos marchan hasta Oviedo para exigir sus salarios

Publicado por Redacción Oviedo Creado: Actualizado:

Los mineros de Mina Miura, que este jueves abandonaron su encierro de quince días a 300 metros de profundidad en una explotación de Tormaleo, en el concejo asturiano de Ibias, iniciarán hoy una marcha de varios días hasta la sede del Principado para seguir exigiendo el pago de sus salarios y el mantenimiento de la actividad minera.

En un acto celebrado en la bocamina de la explotación, el portavoz de los mineros, José María Pérez Pereira, subrayó que la lucha de los trabajadores «no es solo la de los mineros, sino la de todos los obreros que se enfrentan a esta situación a diario en muchos puestos de trabajo, no solo en la minería». Pérez Pereira defendió además que se trata de una reivindicación «justa» y aseguró que debe servir «de ejemplo para que los empresarios que se dedican a explotar y a lucrarse especulando con el sufrimiento de las familias sepan que no pueden salir impunes».

La situación afecta de manera directa a numerosos trabajadores de la provincia de León. Más de setenta mineros leoneses se encuentran afectados por las crisis laborales que atraviesan las explotaciones asturianas de TYC Narcea y Mina Miura, en Tormaleo. En el caso de la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, los trabajadores leoneses representan cerca del 50 % de la plantilla, de los cuales un 30 % pertenecen a la comarca de Laciana. En Tormaleo, la mitad de los empleados también proceden de León. Los cuatro mineros que abandonaron el encierro recorrerán en seis etapas los cerca de 160 kilómetros que separan Tormaleo de Oviedo, donde prevén llegar el próximo miércoles para aumentar la presión sobre lo que califican como «un empresario a la fuga». La marcha se desarrolla bajo el lema «Mina Miura en lucha por nuestro empleo y el futuro del Suroccidente». Los trabajadores denuncian que el nuevo propietario de la explotación adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre con el compromiso de abonar las nóminas adeudadas a la veintena de empleados y reactivar la actividad, un compromiso que, según aseguran, todavía no se ha cumplido. A la salida de la explotación minera, los trabajadores fueron recibidos por los procuradores socialistas Nuria Rubio y Mario Rivas, quienes mostraron su apoyo a los afectados por los conflictos laborales en las minas asturianas. Ambos dirigentes reivindicaron soluciones que garanticen el futuro y la estabilidad de las decenas de familias que dependen de esta actividad.