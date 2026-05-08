Protección Civil de Riello se equipa con Naturgy

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Riello ha completado la adquisición de nuevo material técnico para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil gracias al convenio de colaboración firmado con Naturgy Generación, SLU, por el cual la empresa aportó 3.000 euros.

La cuantía se ha empleado íntegramente en la compra de herramientas para la lucha contra incendios, incluyendo cuatro mochilas-extintoras, cuatro batefuegos, mangueras forestales de 25 mm, lanzas americanas regulables y cascos con protección ignífuga.

Como parte del seguimiento del acuerdo, el pasado 21 de abril se celebró una jornada técnica en la Central Hidroeléctrica de Mora de Luna. En el acto, encabezado por el alcalde y coordinador Manuel Rodríguez Díez, los voluntarios realizaron una demostración práctica de los equipos adquiridos y participaron en una visita por las instalaciones de la central.