El TSJ anula el decreto sobre el cambio de uso forestal

Archivo - Un agricultor en su tractor en imagen de archivo.JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado varios apartados del Decreto 9/2024 de la Junta que regulaba el cambio de uso forestal, al considerar que permitía transformar montes en terrenos agrícolas de forma excesivamente amplia y sin suficiente justificación.

Según ha informado Ecologistas en Acción Castilla y León, la sentencia declara ilegales disposiciones que facilitaban la conversión de terrenos forestales en cultivos, como la consideración general de los regadíos para alimentación humana como «cultivos de alto interés» o la protección limitada de hábitats solo a bosques.

El tribunal también concluye que la norma vulnera la legislación estatal y autonómica de montes, al no respetar el carácter excepcional que debe tener el cambio de uso forestal y al incluir criterios demasiado vagos que podrían permitir decisiones arbitrarias.

La resolución cuestiona la llamada «equivalencia ecológica» entre bosques y cultivos y advierte de una protección insuficiente de ecosistemas.