La Diputación de León moviliza 20.000 euros para frenar la procesionaria en el medio rural

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha aprobado una línea de ayudas por valor de 20.000 euros destinada a la lucha y control de la procesionaria del pino, una plaga recurrente que afecta a espacios urbanos del medio rural y que tiene incidencia tanto ambiental como sanitaria.

Según ha informado la institución provincial, esta convocatoria está dirigida a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de que sean las propias entidades locales las que ejecuten las actuaciones necesarias para frenar la proliferación de este insecto en zonas sensibles como parques, jardines, paseos o piscinas públicas.

La iniciativa, impulsada por el área de Transición Ecológica que dirige el diputado Javier Salgado, busca desarrollar una estrategia integral de gestión de la plaga en el ámbito urbano, combinando medidas de prevención, control directo y acciones de sensibilización ciudadana.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 90 por ciento del coste de las actuaciones presentadas, con un máximo de 1.300 euros por municipio.

El periodo de ejecución de las intervenciones subvencionables abarca desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, lo que permite incluir tanto campañas preventivas como actuaciones de intervención directa durante los momentos de mayor actividad de la plaga.

Entre las acciones financiables figuran medidas preventivas como la instalación de cajas anidaderas para favorecer la presencia de depredadores naturales de la procesionaria o la colocación de trampas de feromonas.

Asimismo, se contemplan actuaciones de control como la eliminación manual de bolsones —los característicos nidos de las orugas en los pinos—, el uso de cartuchos para su retirada, la aplicación de inhibidores de crecimiento o el empleo de insecticidas microbiológicos y piretroides sintéticos.

La convocatoria también pone el acento en la vertiente educativa, al incluir como subvencionables las campañas de información y sensibilización ambiental dirigidas a la población, con el fin de mejorar el conocimiento sobre esta plaga y fomentar comportamientos preventivos, especialmente en entornos frecuentados por menores y mascotas.

Por el contrario, las bases excluyen de manera expresa la financiación de actuaciones que supongan la tala o eliminación total del arbolado, así como aquellas intervenciones que se desarrollen fuera del ámbito urbano, en línea con el objetivo de concentrar los recursos en las zonas de mayor interacción con la ciudadanía.

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una de las plagas forestales más extendidas en la península ibérica y su presencia en entornos urbanos genera preocupación por los efectos de sus pelos urticantes, que pueden provocar reacciones alérgicas en personas y animales.

Su proliferación se ha visto favorecida en los últimos años por factores como el cambio climático, que ha propiciado inviernos más suaves y ha ampliado su área de distribución.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del 7 de mayo y deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la institución provincial, en el apartado correspondiente a ayudas y subvenciones del Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.