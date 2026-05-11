La Bañeza lleva el programa Salvia de bienestar a San Mamés y Santiago

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa ampliando el desarrollo del Programa Salvia, una iniciativa orientada a la mejora del bienestar de las personas mayores, que en esta ocasión llegará a las localidades de San Mamés de la Vega y Santiago de la Valduerna con el objetivo de facilitar el acceso de todos los vecinos y vecinas del municipio a estas actividades formativas.

Bajo el lema ‘Conecta, activa y cuídate’, el programa propone una serie de talleres dirigidos a personas mayores de 65 años, centrados en el bienestar digital, cognitivo y emocional. Las sesiones abordarán competencias digitales para la conectividad interpersonal, entrenamiento neurocognitivo, psicomotricidad relacional, autocuidado emocional y estrategias para la prevención de la soledad.

En Santiago de la Valduerna, los talleres se celebrarán los días 20 y 27 de mayo, en horario de 11:30 a 13:30 horas, en la Casa de Cultura, en la confluencia de la calle José Marcos de Segovia con la calle del Río, frente a la iglesia. Por su parte, en San Mamés de la Vega las actividades tendrán lugar los días 10 y 17 de junio, también de 11:30 a 13:30 horas, en las antiguas escuelas. Las inscripciones son gratuitas. dEl programa está impulsado desde la Concejalía de Servicios Sociales de La Bañeza, dirigida por Yolanda García, y cuenta con la colaboración de la Fundación Santa María la Real y la Fundación La Caixa.

El alcalde de la ciudad bañezana, Javier Carrera de Blas, ha subrayado el compromiso del consistorio con este tipo de iniciativas.