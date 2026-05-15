Un hombre de 60 años herido tras volcar su todoterreno en San Pedro Bercianos

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un hombre de aproximadamente 60 años ha resultado herido durante la tarde de este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de San Pedro Bercianos. El siniestro ha tenido lugar a las 15:51 horas en el kilómetro 23 de la carretera CL-622, cuando el todoterreno en el que viajaba se ha salido de la vía por causas que aún se investigan.

Según los primeros avisos recibidos por los servicios de emergencia, el vehículo ha colisionado violentamente contra la bionda de la carretera y ha volcado a continuación, quedando en una posición aparatosa sobre la calzada. A pesar de la magnitud del impacto, el conductor ha permanecido consciente en todo momento, aunque presentaba una brecha de consideración en la cabeza como consecuencia del golpe.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de inmediato efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y asegurar la zona, así como personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl. El equipo médico enviado por el servicio de salud de Castilla y León ha prestado las primeras asistencias al herido en el punto del accidente antes de determinar su posible traslado a un centro hospitalario.