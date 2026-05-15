El campo leonés clama por ayudas en un San Isidro marcado por la incertidumbre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, volvió a reunir este 15 de mayo a vecinos y profesionales del campo en numerosas localidades de la provincia de León, donde las celebraciones combinaron tradición, actos religiosos y reivindicaciones por la situación que atraviesa el sector agrario.

En Santa María del Páramo, donde además fue fiesta local, la jornada comenzó con una exposición de gigantes y cabezudos en la Plaza Mayor y un posterior recorrido por las calles de la localidad. Después se celebró la Santa Misa y la tradicional procesión de San Isidro Labrador, cuya imagen recorrió el municipio en un carro engalanado con bueyes y acompañado por el pendón local y los dulzaineros parameses.

Tras los actos religiosos, los asistentes compartieron una multitudinaria paellada popular. La programación incluyó también un homenaje a los socios jubilados de la junta agropecuaria local, música, juegos tradicionales, un concurso de dibujo organizado por alumnos del CEIP Benito León y un concurso de tortillas con premios a las más sabrosas, mejor presentadas y de mayor tamaño.

También en San Millán de los Caballeros se vive intensamente la festividad durante todo el fin de semana. Los actos comenzaron con la misa en honor al patrón, seguida de un vermú popular. Por la tarde, los más pequeños disfrutaron de hinchables y, ya entrada la noche, la música y el baile tomaron protagonismo en la localidad.

En Sahagún, una representación de peregrinos procedentes de Canarias participó en los actos festivos. Tras la bendición, los agricultores se trasladaron hasta las instalaciones del polideportivo, donde la Asociación de Cazadores ofreció un tentempié en honor al patrón de los labradores. La celebración estuvo marcada por la escasa presencia institucional en los actos religiosos.

Por su parte, en Astorga, la Asociación de Agricultores y Ganaderos organizó una jornada religiosa que comenzó en la Iglesia de Puerta de Rey y concluyó en la parroquia de San Andrés tras la tradicional procesión. En el acto participaron representantes del equipo de gobierno municipal, que quisieron mostrar su apoyo al sector agrícola y ganadero.

Durante la celebración, la asociación destacó el esfuerzo diario de agricultores y ganaderos, subrayando que son ellos quienes mantienen vivos los pueblos, las raíces y el futuro del medio rural.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones de la Junta de Castilla y León, María González Corral, destacó durante la celebración de San Isidro en Valladolid que las lluvias registradas en las últimas semanas han permitido mejorar las previsiones para la cosecha de cereal de 2026, que podría situarse «en la media de los últimos cinco años», aunque insistió en que se trata todavía de datos «muy preliminares».

La consejera reconoció que el campo atraviesa un momento complicado debido a «los bajos precios para el cereal y los altos costes e insumos», aunque defendió el trabajo realizado por la Junta para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias mediante ayudas, modernización de regadíos, concentraciones parcelarias e innovación agrícola.

Asimismo, recordó que la campaña de la PAC de 2026 ha cerrado ya con más de 58.000 solicitudes presentadas en Castilla y León y aseguró que la administración autonómica continúa reclamando ayudas estatales para paliar la situación del sector.

La organización agraria Asaja ha advertido, sin embargo, del «difícil futuro» que afrontan los productores de cereal debido a los altos costes y los bajos precios, además de una campaña agrícola marcada por la irregularidad meteorológica.

El presidente regional de la organización, Donaciano Dujo, recordó además la manifestación convocada el próximo 20 de mayo en Valladolid junto a otras organizaciones agrarias para reclamar ayudas directas al sector y denunciar la falta de respuestas institucionales ante la crisis del campo.

Asimismo, Unión del Pueblo Leonés quiso aprovechar la jornada para reivindicar el papel de las mujeres rurales y reclamar mayores apoyos para el campo leonés. La formación destacó que la provincia de León lidera en España el número de explotaciones agrarias de titularidad compartida, aunque denunció que persisten graves problemas estructurales como la falta de servicios, la escasa conectividad digital, los cortes eléctricos y la ausencia de relevo generacional en el medio rural.

La formación leonesista también criticó que la instalación masiva de plantas solares y de biogás esté desplazando usos agrarios tradicionales sin generar alternativas reales para las familias que viven del campo, además de denunciar la competencia de productos importados y la falta de oportunidades para los jóvenes agricultores.

En una jornada marcada por la devoción y la tradición, las celebraciones de San Isidro volvieron a convertirse en un símbolo de unión para el mundo rural leonés, que mira al futuro con esperanza, aunque también con preocupación ante los desafíos que afronta el sector.