Rescatado un peregrino italiano extraviado en el Camino de Santiago en Buiza

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El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió en el mediodía de hoy el rescate de un peregrino italiano que se había desorientado mientras realizaba el Camino de Santiago en la localidad leonesa de Buiza.

La operación comenzó a las 13.45 horas, después de la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibiera una llamada del propio peregrino, de origen italiano, quien explicó que se encontraba realizando la ruta del Salvador del Camino de Santiago y que, a la salida de Buiza, había perdido la senda y terminado extraviado en una zona arbolada de difícil acceso, aunque aseguró que se encontraba bien y no precisaba asistencia sanitaria.

El gestor del 1-1-2 puso al peregrino en contacto con técnicos del Centro Coordinador de Emergencias, que se encargaron de coordinar el incidente para concretar la ubicación del varón, en la cara sur del Collado de San Antón, al norte de Buiza, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera, que en ese momento estaba abandonando la base de Sahechores para reincorporarse a la búsqueda de un montañero extraviado en Posada de Valdeón. Al mismo tiempo, el 1-1-2 aviso del incidente a la Guardia Civil de León.

Tras alcanzar el punto en el que se encontraba el varón extraviado, se facilita su ascenso al helicóptero de rescate, que voló hasta Buiza para dejar al peregrino en un lugar seguro.