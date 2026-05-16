Dos heridos tras chocar con su turismo contra el quitamiedos en la A-66 en Villamañán

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Una mujer y un hombre de unos 25 años de edad resultaron heridos a primera hora de la mañana de hoy tras salirse de la vía y chocar contra el quitamiedos cuando circulaban por el kilómetro 172 de la autovía A-66, en sentido Asturias, a la altura de Villamañán (León).

El siniestro se produjo a las 7.41 horas y, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envidó una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez en el lugar, el personal sanitario atendió a los heridos, una mujer y un varón de unos 25 años que posteriormente fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León.