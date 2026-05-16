Pobladura de Pelayo García revive la tradición con su histórica Ronda Paramesa

Publicado por Armando Medina León Creado: Actualizado:

Con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, la localidad leonesa de Pobladura de Pelayo García celebró este viernes por la noche su tradicional Ronda Paramesa, un acto organizado por la Asociación Cultural El Monte con la colaboración del Ayuntamiento de Pobladura de Pelayo García.

A través de esta recreación festiva y cultural, vecinos y vecinas del municipio buscan recuperar y poner en valor una de las tradiciones más arraigadas de la comarca: el antiguo rito de cortejo en el que los mozos recorrían las calles del pueblo para rondar y cantar a las mozas.

La celebración contó con una cuidada ambientación tradicional. Los participantes lucieron trajes típicos de la época, con sayas, mantillas, chalecos y fajines, mientras la comitiva avanzaba por las calles principales del municipio, adornadas para la ocasión, al son de las dulzainas y el tamboril.

Durante el recorrido, los mozos fueron deteniéndose de balcón en balcón para entonar canciones populares, coplas de ronda y versos cargados de humor y picardía, intentando convencer a las mozas de que bajaran a bailar con ellos, tal y como marcaba la tradición.

La Ronda Paramesa se convirtió así en una jornada de convivencia abierta a todo el pueblo, que culminó con bailes populares y degustaciones de productos típicos de la zona, como sopas de ajo y bollos preñaos, en un ambiente festivo que unió tradición, cultura y participación vecinal.