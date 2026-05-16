Encuentran muerto al montañero británico de 61 años desaparecido el jueves en Picos de Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Puesto de Mando Avanzado desplegado en la zona informó este sábado de la localización del cuerpo sin vida del montañero británico de 61 años desaparecido en la tarde del jueves en la vertiente leonesa de Picos de Europa por parte del operativo que trabaja en la zona.

El hombre fue encontrado en la canal de Moeño, en las inmediaciones de su última posición conocida. La Guardia Civil se encarga en estos momentos de la extracción del cadáver, que se traslada a Riaño, y de los trámites judiciales.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantenía activado desde la tarde del jueves, 14 de mayo, un amplio dispositivo integral de búsqueda para localizar a un montañero británico de 61 años desaparecido en las inmediaciones de la Canal de Moeño, en el término municipal de Posada de Valdeón, en la provincia de León, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa.

El incidente se inició tras recibirse una única llamada del propio montañero a las 19.12 horas, en la que comunicaba encontrarse desorientado, cansado y con escaso equipamiento mientras regresaba de una ruta hacia Caín. Durante la gestión de la emergencia, el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil consiguió que el alertante facilitara una coordenada aproximada de su ubicación.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León coordinó el operativo, en el que participó el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil junto al helicóptero de rescate, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Sabero, un Puesto de Mando Avanzado, un técnico del Centro Coordinador de Emergencias, la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias y la Unidad Fénix de drones de Protección Civil, efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Bomberos de la Diputación de León.

También participaron en él medios asturianos y cántabros, concretamente el helicóptero de rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, así como dos rescatadores y un médico desplazado por tierra y cinco equipos GREIM procedentes de Cangas, Potes, Sabero, Trives y Mieres.

Las condiciones meteorológicas desde el inicio de la desaparición fueron especialmente adversas, con temperaturas mínimas por debajo de los cero grados y precipitaciones en forma de nieve de intensidad considerable, lo que dificultó los trabajos de búsqueda, que culminaron en la mañana de este sábado con la localización del cuerpo sin vida del varón.