Patronales asturianas llevan al Supremo la revisión del peaje del Huerna

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y y las patronales del transporte del Principado han recurrido ante el Tribunal Supremo la negativa del Gobierno a revisar la prórroga que habían solicitado del peaje del Huerna, entre Asturias y León.

Fade, junto a ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo a través del despacho Ontier, recurso que se suma al ya interpuesto por el Gobierno del Principado.

Su decisión, según informa FADE en un comunicado, da continuidad a la acción que las patronales emprendieron en febrero, cuando reclamaron al Ministerio de Transportes que anulara el decreto del año 2000 que prolongó la concesión original, otorgada en 1975.

FADE y las patronales del transporte sostienen que aquella prórroga de hace 25 años perpetuó un peaje que, desde entonces, lastra la competitividad de las empresas asturianas y encarece la conexión por carretera con el resto del país.

“Agotaremos todas las vías jurídicas para corregir un agravio histórico que ya dura un cuarto de siglo. El Gobierno ha tenido la oportunidad de poner fin a una prórroga ilegal y ha preferido el parche de las bonificaciones a abordar la raíz del problema. La decisión del Consejo de Ministros no cierra el debate: lo traslada al Tribunal Supremo”, ha señalado la presidenta de FADE, María Calvo.

Para el presidente de CESINTRA, Manuel Ángel GArcía, "es triste tener que llegar a estos extremos" y que las empresas pierdan energías, tiempo y dinero en arreglar este problema.

“Dada la falta de voluntad política, la judicial ha sido la única vía posible para tratar de eliminar la ampliación y no descarto que terminemos peleando el peaje en Luxemburgo; lo haremos si es necesario”, ha añadido e el presidente de ASETRA, Ovidio de la Roza.

Según la presidenta de ASVIPYMET, Patricia Isa, habrá que dar "los pasos que haga falta para terminar con el aislamiento de Asturias”, mientra que para la presidenta de Car, Ana Belén Barredo, hay que resolver este problema cuanto antes porque es "una situación injusta tanto para las empresas de transporte como para los ciudadanos de Asturias, que, teniendo toda la razón, se tienen que enfrentar a un escenario injusto.

Los promotores del recurso han recordado que el propio Gobierno del Principado ha calificado de insostenible, abusivo y jurídicamente ilegal un sistema en el que el Estado ha destinado más de 16 millones de euros públicos a la concesionaria para financiar las bonificaciones en el peaje, mientras la prórroga sigue intacta y la calidad de la infraestructura, deteriorada.

“Los asturianos están pagando dos veces por el mismo peaje: una al cruzarlo y otra a través de los más de 16 millones de euros públicos que el Estado ha destinado a la concesionaria para financiar las bonificaciones", ha seeñalado la presidenta de la FADE, para quien "no tiene sentido que el dinero de los contribuyentes asturianos termine sosteniendo el beneficio privado de un operador en una autopista que jamás debió prorrogarse”.