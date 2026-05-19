Azucarera redefine su modelo agrícola con Toro como epicentro agronómico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Azucarera ha anunciado este martes la puesta en marcha de un nuevo modelo agrícola y la conversión de la fábrica de Toro (Zamora) en el epicentro de la gestión agronómica con la creación de la 'Unidad de Remolacha', que estará liderada por la ingeniera agrónoma vallisoletana Elba Rosique.

La empresa ha explicado que esta unidad se encargará de coordinar el cultivo, el abastecimiento y el laboratorio de análisis de remolacha con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva y la calidad de la materia prima.

Azucarera analizará el desarrollo del cultivo y el remolachero recibirá la información de sus resultados para evaluar rendimientos, polarización y calidad de la remolacha; identificar márgenes de mejora en manejo agronómico y ajustar decisiones sobre variedades, fertilización o sanidad vegetal, entre otros aspectos, lo que permitirá al productor «mejorar la rentabilidad a través de datos objetivos».

La empresa ha reivindicado esta medida como una apuesta de Azucarera «por una agricultura más precisa, basada en datos y orientada a resultados».

"Este nuevo planteamiento busca garantizar la viabilidad del cultivo de remolacha a largo plazo, mejorando tanto la productividad como la eficiencia. El objetivo es claro: que el agricultor cuente con herramientas concretas y asesoramiento técnico para maximizar su producción y mejorar la rentabilidad de su explotación", ha explicado Elba Rosique.

La responsable de la 'Unidad de Remolacha' ha destacado que con esta transformación Azucarera apuesta por «un modelo agrícola más técnico, cercano y basado en datos» y el foco puesto en asegurar el futuro del cultivo de remolacha en Castilla y León, la sostenibilidad de las explotaciones y la fábrica de Toro. La nueva gestión se apoyará en las dos entidades exclusivas de Azucarera Aimcra y Agroteo.