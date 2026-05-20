Los agricultores y ganaderos de Castilla y León vuelven a las calles por la "quiebra" del sector

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han hecho un llamamiento a la movilización de los agricultores y ganaderos de Castilla y León en la manifestación convocada este miércoles, 20 de mayo, en Valladolid para alertar sobre la situación de "quiebra" por la que atraviesa el sector agroganadero.

Entre las circunstancias que rodean esta situación se encuentran los elevados costes de producción, impulsados por el precio del gasóleo y los fertilizantes, unidos al bajo valor de las producciones en las lonjas, así como la reclamación a las distintas administraciones, incluida la Unión Europea, para contar con ayudas que compensen esta circunstancia que conduce a esa "situación de quiebra" técnica del sector.

Y es que hoy en día producir una hectárea de secano cuesta unos 800 euros frente a unos ingresos de 600, lo que supone una pérdida neta de 200 euros por hectárea, y sembrar una hectárea de maíz cerca de 3.000 euros, con pérdidas de 100 euros por cada una de ellas, y todo ello con motivo de que el precio de gasóleo se haya disparado del 0,80 a 1,40 euros y el de los fertilizantes haya pasado de los 300 euros en 2000 y 2001 a unos 800 euros.

Tales incrementos del fertilizante han tratado de ser compensados por el Gobierno central mediante la concesión de 22 euros y 55 en secano y regadío, respectivamente, y con 20 céntimos por litro de gasóleo, ayudas que las organizaciones han tildado de "insuficientes".

Por ello, las organizaciones han incidido en la necesidad de acudir a la movilización convocada debido a que el agricultor, ante la actual situación, está perdiendo cerca de 20.000 euros por cada explotación de secano de 250 hectáreas, "el equivalente a estarse arruinando trabajando".

La manifestación de este miércoles, que viene a ser una continuación de otras movilizaciones desarrolladas en marzo ante la Confederación Hidrográfica del Duero, la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura, partirá a las 11.30 horas de la Plaza Zorrilla y concluirá ante el departamento de María González Corral.