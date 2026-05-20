La Diputación de León invierte más de un millón de euros en la mejora de la carretera entre Genicera y Almuzara

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La Diputación de León ha recibido este miércoles la actuación de mejora de la carretera entre Genicera y Almuzara, en la que ha realizado una inversión superior al millón de euros.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, acompañado por el alcalde de Cármenes, Dionisio García y el alcalde de Valdelugueros, Emilio Orejas, ha sido el encargado de recibir la obra que la Institución provincial ha llevado a cabo en la carretera LE-3624 por Valdeteja a LE-315, concretamente en el tramo que une las localidades de Genicera y Almuzara, con una longitud total de 5.270 metros.

La intervención ha contado con una inversión por parte de la Diputación Provincial de 1.070.771,2 euros y las que se han realizado han consistido en el ensanche de la vía y el refuerzo de firme, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por lo que se refiere al ensanche, que se ha llevado a cabo en las zonas con taludes de roca, ha permitido contar con una plataforma pavimentada de 5,5 metros. Además, se han abordado las actuaciones necesarias para la regularización del firme y a la corrección de peraltes, además de solucionar los problemas con los que contaba la capa de rodadura.

Con estos trabajos se han conseguido mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial para los usuarios. En las travesías Valverdín, Pedrosa y Lavandera se colocó una cuneta de 0,3 metros como elemento delimitador de la calzada y se ha construido una franja de hormigón y todos los pasos salvacunetas.

Asimismo, se regularizaron los entronques de los caminos para evitar el arrastre de suciedad y barro hacia la calzada principal y las obras se completaron con la colocación de la correspondiente señalización horizontal y vertical reglamentaria. Las actuaciones comenzaron en enero de 2024 y finalizaron el 31 de marzo de 2026.

Según el diputado de Infraestructuras, la Diputación realiza "un gran esfuerzo" por mejorar todas las vías que pertenecen a la Red Provincial, puesto que sus objetivos son dotar a los pueblos de vías de comunicación de calidad y garantizar la seguridad de todos los vecinos y del resto de usuarios.