La Diputación de León invierte más de un millón de euros en la mejora de la carretera entre Genicera y Almuzara
La intervención ha contado con una inversión por parte de la Diputación Provincial de 1.070.771,2 euros
La Diputación de León ha recibido este miércoles la actuación de mejora de la carretera entre Genicera y Almuzara, en la que ha realizado una inversión superior al millón de euros.
El vicepresidente de la Diputación y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, acompañado por el alcalde de Cármenes, Dionisio García y el alcalde de Valdelugueros, Emilio Orejas, ha sido el encargado de recibir la obra que la Institución provincial ha llevado a cabo en la carretera LE-3624 por Valdeteja a LE-315, concretamente en el tramo que une las localidades de Genicera y Almuzara, con una longitud total de 5.270 metros.
La intervención ha contado con una inversión por parte de la Diputación Provincial de 1.070.771,2 euros y las que se han realizado han consistido en el ensanche de la vía y el refuerzo de firme, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.
Por lo que se refiere al ensanche, que se ha llevado a cabo en las zonas con taludes de roca, ha permitido contar con una plataforma pavimentada de 5,5 metros. Además, se han abordado las actuaciones necesarias para la regularización del firme y a la corrección de peraltes, además de solucionar los problemas con los que contaba la capa de rodadura.
Con estos trabajos se han conseguido mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial para los usuarios. En las travesías Valverdín, Pedrosa y Lavandera se colocó una cuneta de 0,3 metros como elemento delimitador de la calzada y se ha construido una franja de hormigón y todos los pasos salvacunetas.
Asimismo, se regularizaron los entronques de los caminos para evitar el arrastre de suciedad y barro hacia la calzada principal y las obras se completaron con la colocación de la correspondiente señalización horizontal y vertical reglamentaria. Las actuaciones comenzaron en enero de 2024 y finalizaron el 31 de marzo de 2026.
Según el diputado de Infraestructuras, la Diputación realiza "un gran esfuerzo" por mejorar todas las vías que pertenecen a la Red Provincial, puesto que sus objetivos son dotar a los pueblos de vías de comunicación de calidad y garantizar la seguridad de todos los vecinos y del resto de usuarios.