León captará más de 8,8 M€ para impulsar cinco proyectos energéticos

El Salto de Orallo, en Villablino, recibirá una ayuda de 175.000 euros para su modernización.dl

La provincia de León recibirá más de 8,8 millones de euros en subvenciones del programa estatal Repotenciación Circular (Repoten 2), impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), para desarrollar cinco proyectos de modernización energética que movilizarán inversiones superiores a los 72 millones de euros.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) ha publicado la propuesta de resolución provisional de esta segunda convocatoria de ayudas, financiada con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que figuran 149 proyectos seleccionados en toda España. De ellos, 24 corresponden a Castilla y León, que concentrará más de 63 millones de euros en subvenciones.

Entre los proyectos leoneses destaca especialmente la repotenciación eólica del parque «El Redondal», situado en Castropodame. Esta actuación supondrá una inversión de 69 millones de euros y recibirá una subvención pública de 7,6 millones. El objetivo del proyecto es sustituir y modernizar infraestructuras eólicas antiguas para aumentar la eficiencia energética y reducir el número de aerogeneradores, adaptándolos además a nuevas tecnologías que permitan una mejor integración en la red eléctrica.

Junto a este proyecto eólico, León contará con cuatro actuaciones de renovación tecnológica y medioambiental en instalaciones hidroeléctricas de pequeño tamaño.

Una de ellas será la modernización de la minicentral hidroeléctrica de Lugán, ubicada en el río Porma, en el término municipal de Vegaquemada. El proyecto tiene un presupuesto de 753.620 euros, de los cuales 285.845 euros serán financiados mediante estas ayudas estatales.

También en la comarca del Porma se desarrollará la renovación tecnológica y ambiental de la minicentral hidroeléctrica de Ambasaguas, situada entre los municipios de Vegaquemada y Santa Coloma de Curueño. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 1.304.823 euros y una subvención prevista de 498.529 euros.

Otro de los proyectos seleccionados es la modernización de las instalaciones de generación del Salto de Orallo, en Villablino, en plena comarca de Laciana. La iniciativa contempla una inversión de 535.000 euros y una ayuda pública de 175.000 euros para renovar equipamientos y mejorar el rendimiento energético de la instalación.

La quinta actuación subvencionada en la provincia corresponde a la CH Cordiñanes, en Posada de Valdeón, en Picos de Europa. El proyecto está presupuestado en 760.000 euros y contará con una subvención de 288.192 euros.

Según ha explicado el Miteco, esta segunda convocatoria del programa Repoten 2 está dotada con 512 millones, tras ampliarse el presupuesto inicial en un 75% debido a la elevada demanda registrada. El objetivo principal es impulsar la modernización de parques eólicos antiguos y centrales hidroeléctricas de hasta 50 megavatios, favoreciendo instalaciones más eficientes, sostenibles y adaptadas a las nuevas necesidades del sistema eléctrico.

A nivel nacional, la propuesta provisional incluye 80 proyectos de repotenciación eólica y 69 iniciativas de renovación hidroeléctrica. Además, buena parte de las actuaciones incorporan sistemas de almacenamiento energético híbrido, lo que permitirá añadir 2 GWh de nueva capacidad de almacenamiento y aumentar en 3,3 GW la potencia de generación renovable.