La Diputación destina 278.497 euros para redactar planes de emergencia por incendios

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La Diputación de León ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinada a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia para la redacción de planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios forestales, en el marco del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León (Plan Infocal), que establece una dotación de 278.497 euros para 104 municipios.

Dicha cuantía tiene el objetivo de colaborar en la elaboración de estos documentos, que permitirán mejorar la planificación y la capacidad de respuesta ante posibles incendios forestales. Las subvenciones están dirigidas a entidades locales incluidas en el Anexo III del Plan Infocal y tienen como finalidad sufragar los costes derivados de la redacción de los planes de actuación municipal en los que se establece el procedimiento de actuación y la organización de los recursos y servicios disponibles para hacer frente a situaciones de emergencia provocadas por incendios forestales.

Las ayudas cubren, por razones de interés público, el cien por ciento del presupuesto presentado por los ayuntamientos solicitantes, con un máximo de 1.800 euros por plan y 100 euros adicionales por cada localidad perteneciente al municipio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Entre los ayuntamientos beneficiarios se encuentran los de Riello, que recibirá 5.690 euros para la elaboración de planes en 39 localidades; Vega de Valcarce, con 4.000 euros para 22 localidades; Valderrueda, con 3.900 euros para 21 localidades, así como Boñar, Gradefes, Santa Colomba de Somoza y Villamanín, que obtendrán 3.700 euros cada uno.

La subvención estaba dirigida a los 116 municipios de la provincia que han sido incluidos en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan Infocal). De ellos, se ha concedido a 104. De los doce restantes, once no presentaron la solicitud y uno de ellos lo hizo fuera de plazo.

Los municipios beneficiarios deberán realizar medidas de difusión relativas a la colaboración de la Diputación de León durante un periodo mínimo de 30 días naturales comprendidos entre la aceptación de la notificación de la concesión y la presentación de la justificación de la ayuda, fijada hasta el 31 de octubre de 2026.

Los planes deberán elaborarse en formato digital con la aplicación específica para la digitalización de guías de respuesta y planes de actuación de ámbito local por incendios forestales, www.planeslocalesif.es, lo que garantiza que la información contenida en ellos pueda ser interoperable y consultable por las distintas administraciones.