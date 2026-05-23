El helicóptero auxilia a una senderista herida en una pierna en Collado Jermoso.112

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El helicóptero del Grupo de Rescate de la Junta auxilió a una mujer, de unos 55 años, herida en una pierna tras una caída en Collado Jermoso, un lugar inaccesible para vehículos por tierra, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada a las 11.20 horas, por lo que se realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl) para llevar a cabo una primera valoración e indica al alertante lo que debía hacer hasta que la llegada de los servicios de emergencia.

Además, el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente, localiza la ubicación exacta de la herida, junto a un grupo de senderistas, y moviliza el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermero.

Una vez en el punto, la aeronave se aproxima al lugar y apoya patín para dejar los rescatadores en la zona donde permanece la senderista. La enfermera rescatadora presta los primeros auxilios, inmovilizándole la pierna y colocándole un triángulo de evacuación para, posteriormente, ser izada mediante maniobra de grúa doble al helicóptero.

Finalmente se extrae a la herida hasta el helipuerto del centro de salud de Riaño, donde espera el personal sanitario, que la traslada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.