Un hombre de 60 años queda inconsciente tras caer de la bici en Santa Colomba de Somoza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso tras la caída de un hombre de unos 60 años de una bicicleta en Santa Colomba de Somoza.

El herido ha recibido un fuerte un golpe en la cabeza y se encuentra inconsciente en una zona de monte cerca de Argañoso en La Marquesa. El 112 ha reportado el incidente a Guardia Civil COS y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado para trasladar al herido hasta el Hospital de León.