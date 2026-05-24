Babia muestra su majestuosidad en una ruta circular

Uno de los parajes que atraviesa la Senda de las Merinas.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Babia cuenta con una nueva propuesta turístcia en la que la naturaleza y la montaña son las protagonistas. La Casa del Parque de Riolago de Babia acogió la presentación esta semana de la Senda de las Merinas, una ruta circular por etapas inspirada en la histórica tradición trashumante que durante siglos ha marcado la identidad de esta comarca leonesa.

Se trata de un proyecto que combina deporte, patrimonio y desarrollo rural sostenible, una iniciativa que propone un recorrido de alta montaña que conecta distintos pueblos de la comarca atravesando valles, collados y paisajes dominados por algunas de las cumbres más emblemáticas de la Cordillera Cantábrica, como Peña Ubiña, Montihuero o Peña Orniz.

La ruta, concebida para senderistas con experiencia, se desarrolla por terrenos de alta montaña y no se encuentra balizada. Para facilitar la orientación, la inscripción incluye mapas y tracks GPS. Además, quienes prefieran realizar el recorrido con mayor seguridad o no estén habituados al manejo de dispositivos de navegación podrán optar por la modalidad guiada, acompañados durante las seis etapas por un guía de montaña titulado.

La Senda de las Merinas ofrece cuatro modalidades de reserva adaptadas a diferentes perfiles de viajero: desde la autonomía total con solo alojamiento, hasta paquetes completos que incluyen media pensión, traslado de equipaje y servicio de guiado. El trekking se desarrollará de domingo a viernes durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, siempre en grupos reducidos para favorecer una experiencia más cercana, sostenible y respetuosa con el entorno.

Los participantes serán alojados al final de cada etapa en casas rurales, hoteles y albergues de la comarca, una fórmula con la que la organización busca poner en valor tanto la hospitalidad local como la reconocida gastronomía babiana.

La propuesta nace inspirada en grandes rutas de montaña por etapas de otras provincias, aunque incorpora un marcado carácter propio ligado a la identidad cultural y paisajística de Babia.

La organización destaca que el proyecto pretende también contribuir a la desestacionalización del turismo y, asimismo, generar oportunidades económicas que sean un impulso para el territorio.