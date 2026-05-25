El monasterio de Carrizo pregona las fiesta del Villar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Fiestas de la Virgen del Villar continúan llenando de ambiente y tradición las calles de Carrizo de la Ribera en una edición especialmente significativa por el 850 aniversario de la fundación del monasterio. El acto central de la jornada de ayer fue el pregón inaugural, pronunciado por la madre superiora del cenobio, Stella Maris Venezia Di Tizio, coincidiendo con uno de los días más destacados del programa festivo.

El pregón tuvo lugar tras la misa solemne en honor a la Virgen del Villar y reunió a numerosos vecinos y visitantes en la Plaza Mayor. La jornada festiva se completó con la VIII Exposición de Vehículos Clásicos y el tradicional desfile de carrozas, peñas y charangas por las calles de la localidad, antes del concierto de la Orquesta Pasito Show.