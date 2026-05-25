El leonés Santiago Sánchez vuelve a presidir la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos

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El leonés Santiago Sánchez, presidente y gerente de la empresa Áridos CREAR360, ubicada en Valdearcos, ha sido reelegido presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA) durante la Asamblea General Electoral celebrada el pasado 13 de mayo en el Ateneo de Madrid.

Según ha señalado la compañía en un comunicado, la reelección supone "un importante respaldo nacional a la trayectoria empresarial y profesional desarrollada desde León por Santiago Sánchez, cuya labor al frente de las empresas CREAR360 se ha convertido en un referente dentro del sector por su apuesta por la sostenibilidad, la economía circular, la innovación técnica y la integración territorial".

Durante su intervención inaugural, Sánchez destacó que el sector de los áridos afronta “uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas”, marcado por grandes desafíos vinculados a la competitividad, la transición energética, la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica y la adaptación al nuevo marco europeo de materias primas minerales estratégicas.

Santiago Sánchez, reelegido presidente de AnefaDL

Desde Valdearcos, donde se ubican las instalaciones centrales de Áridos y Reutiliza, Santiago Sánchez ha impulsado durante años "un modelo empresarial pionero basado en la integración de servicios, la recuperación de materiales y la valorización de residuos de construcción y demolición bajo la identidad CREAR360, proyecto que engloba también a Coysa y que este año conmemora cuatro décadas de trayectoria empresarial", añade la empresa.

Bajo este modelo, CREAR360 "ha desarrollado actuaciones de referencia en sostenibilidad aplicada, restauración ambiental y reutilización de recursos minerales, convirtiéndose en uno de los ejemplos más avanzados de economía circular dentro del sector de los áridos y la construcción en Castilla y León".

La Asamblea de ANEFA permitió además analizar la evolución del sector durante 2025, un ejercicio que cerró con datos de crecimiento relevantes. Según los datos presentados, el consumo total de áridos alcanzó los 223,3 millones de toneladas, con un incremento del 7,1%, mientras que la producción destinada a construcción superó los 177 millones de toneladas. El volumen de negocio del sector se situó en torno a los 1.600 millones de euros.

Durante la sesión también se aprobaron las cuentas y actividades correspondientes al ejercicio 2025, así como el programa de actuación y el presupuesto para 2026. Además, se renovaron distintos cargos de la Junta Directiva y se rindió homenaje a figuras históricas de la organización.

ANEFA representa actualmente a cerca de 300 empresas y unas 450 explotaciones activas distribuidas por todo el territorio nacional, consolidándose como la principal organización empresarial del sector extractivo español y una de las entidades de referencia en Europa en materias vinculadas a sostenibilidad, innovación y desarrollo responsable de recursos minerales.

La continuidad de Santiago Sánchez al frente de la patronal nacional "refuerza también el posicionamiento de León y de CREAR360 dentro de un sector estratégico para el desarrollo industrial, las infraestructuras y la transición ecológica del país", concluye el comunicado.