Recaban alegaciones contra explotaciones mineras autorizadas en Crémenes y Reyero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La organización Arbaleón ha iniciado una campaña para promover la presentación de alegaciones contra las autorizaciones administrativas para la apertura de nuevas explotaciones mineras en Crémenes y Reyero. En un comunicado señala que la Junta de Castilla y León ha aprobado permisos mineros, dirigidos a la investigación, para la posterior explotación de fosfatos, en los valles del Esla y del Porma, específicamente en Crémenes y Reyero, municipios que tienen parte de su territorio dentro de la Red Natura 2000, o del Parque Regional Riaño-Mampodre.

La organización argumenta que la minería de fosfatos «es especialmente agresiva, ya que aparte de desarrollarse a cielo abierto, con la destrucción irreversible de hábitats sensibles en los que viven especies protegidas, provoca contaminación del aire por elementos radiactivos como el radón, y de los suelos y las masas de agua con metales pesados como el cadmio, el cromo y el flúor, etc.»

El colectivo añade en un ocmunicado que la puesta en marcha de este tipo de industrias mineras «implica la construcción de viales en zonas de bosque autóctono para la entrada de transporte y maquinaria pesados que, aparte de ser un grandes consumidores de energía procedente de combustibles fósiles, incrementarán las emisiones de gases de efecto invernadero, justo lo contrario de lo que deberíamos de hacer en un contexto de calentamiento global».

Por ello, la organización insta a aquellos colectivos, o personas que a titulo individual quieran presentar alegaciones a los dos proyectos (Gemina y Legio), a que contacten con la organización.