Garrafe celebra un día de homenaje a sus mayores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Garrafe de Torío ha celebrado el pasado sábado una jornada dedicada a los mayores, una cita anual que busca rendir homenaje, dinamizar y ofrecer un espacio de encuentro a los vecinos de más edad del municipio. El programa comenzó con una misa en honor a las personas mayores de la localidad, que dio paso a una comida comunitaria ofrecida íntegramente por el Consistorio.

Este almuerzo, que contó con la asistencia del alcalde de Garrafe de Torío, Miguel Flecha (IU), quien declaró que «nuestros mayores son el verdadero pilar de Garrafe de Torío, ya que ellos han custodiado nuestra cultura y han sacado adelante nuestros pueblos con un esfuerzo incalculable». El resto de la Corporación municipal también acudió al encuentro. La tarde estuvo dedicada a la palabra y los recuerdos de la mano de Fulgencio Fernández.